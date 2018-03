Classificação coloca Paulista na vitrine A classificação às semifinais do campeonato regional garantiu ao Paulista visibilidade e exposição na mídia. Se não avançar à próxima fase, ao menos nesse ponto o time de Jundiaí já garantiu um bom resultado. No melhor momento de seus 94 anos de existência, o clube decidiu investir no futebol e está colhendo frutos de uma boa administração. "Em 1997 o Paulista foi campeão da Copa São Paulo. Começava ali o nosso trabalho de formação dos jogadores. Hoje investimos também na infra-estrutura do futebol profissional e já estamos fechando parcerias até no Exterior", explica o diretor de marketing, Roberto Rappa. Nesta semana uma importante parceria foi firmada com o PSV Eindhoven, da Holanda. O acordo, que prevê a construção de um centro de treinamento para o Paulista e o intercâmbio de jogadores deverá ser assinado no dia 30 de abril, na Holanda. "Para nós são conquistas muito importantes, pois enquanto os clubes estão praticamente falidos, conseguimos ter uma equipe eficiente e administrar pensando na formação de atletas", diz Rappa. Apesar dos bons resultados com os negócios do clube, Rappa avisa que chegou a hora de se cumprir mais um objetivo. "O Paulista precisa passar pelo Palmeiras. Ainda estamos em crescimento e para demonstrar o nosso valor será preciso galgar os espaços com novos objetivos a cada dia. O atual é ir às finais. Será bom para o clube e para os atletas". Ingressos - O Paulista espera contar com pelo menos dois mil torcedores no Parque Antártica, neste sábado. A cota de ingresso que está sendo vendida pela torcida organizada e nos Estádio Jaime Cintra está praticamente esgotada. A torcida Gamor está organizando uma caravana de Jundiaí para São Paulo. Oito ônibus com cerca de 400 torcedores deverão seguir em comboio rumo à capital. Os ingressos na sede da torcida organizada custam R$ 15, já incluída a passagem. No Estádio Jaime Cintra, o torcedor vai pagar R$ 20 para assistir a partida. No total, foram enviados para Jundiaí 1.900 bilhetes. A saída da caravana está marcada para pouco depois do meio-dia.