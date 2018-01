Classificado, Brasil enfrenta Equador A seleção brasileira faz campanha irrepreensível no Sul-Americano Sub-20, no Uruguai. Mas se despede da primeira fase, neste sábado, com muitos desfalques. O técnico Valinhos não poderá contar com cinco jogadores (André Bahia, Carlos Alberto, Daniel Carvalho, Jean Carlos e Daniel) na partida contra o Equador, às 18 horas (horário de Brasília), no encerramento do grupo A. Todos foram suspensos por uma rodada por acúmulo de dois cartões amarelos. Os desfalques não alteram a trajetória dos garotos brasileiros. A equipe venceu os três jogos iniciais e não tomou gols. Na estréia, foram 3 a 0 sobre o Peru. Na seqüência, vieram os 7 a 0 diante da Bolívia e os 2 a 0 contra o Uruguai, em partida que terminou no início da madrugada desta sexta-feira. Os gols contra os uruguaios foram marcados por Daniel Carvalho, aos 25 minutos do primeiro tempo e aos 30 da fase final. O Brasil lidera a chave, com 9 pontos, seguido do Uruguai, com 6 e que folga neste fim de semana. O Equador, que tem 3, briga para passar para a próxima etapa, pois se classificam os três melhores. Peru e Bolívia, sem ponto, se enfrentam também neste sábado.