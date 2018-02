Classificado, Brasil vence no futsal Já classificada às semifinais do Mundial Futsal, a seleção brasileira venceu os Estados Unidos nesta quarta-feira por 8 a 5, no Ginásio da Universidade Nacional de Taiwan, e garantiu a primeira colocação no Grupo F ao somar nove pontos. Com o resultado, o Brasil deve pegar Espanha, Portugal ou Itália na sexta-feira para tentar uma vaga na decisão do torneio. Os gols foram marcados por Falcão (2), Fininho, Manoel Tobias, Schumacher, Pablo, Índio (2). A Argentina empatou sem gols diante da Ucrânia e garantiu o segundo lugar na chave.