Classificado, Camarões enfrenta EUA Camarões, a melhor equipe até o momento na Copa das Confederações, com duas vitórias em dois jogos, enfrenta nesta segunda-feira os Estados Unidos (com transmissão da SporTV, às 16 horas) com a única preocupação de garantir a primeira colocação do Grupo B. Depois de derrotar nada mais nada menos que o primeiro e terceiro colocados da última Copa do Mundo (de 2002) - Brasil e Turquia, respectivamente (ambos por 1 a 0) -, a seleção africana precisa apenas de um empate para garantir a liderança e assim evitar se encontrar com a dona da casa, a França, na semifinal. Quem se classificar em primeiro no Grupo B pega a Colômbia, segunda colocado na outra chave. Segundo o treinador de Camarões, Winfried Schaefer, sua seleção vai buscar a vitória. "Vamos fazer o possível para ganhar a próxima partida", garantiu. Schaefer admite, no entanto, fazer mudanças no time para poupar alguns titulares. "Estou orgulhoso com meus jogadores. Agora, obviamente, realizarei algumas alterações". Marc Viven, Foe e Tchato, segundo o técnico, estão muito cansados e devem assistir ao último jogo da primeira fase no banco. Pelo lado norte-americano, não falta otimismo, apesar da má campanha e da seleção, sem nenhum ponto, já não ter qualquer chance de classificação. O técnico Bruce Arena diz que o grupo, na verdade, vem aprendendo muito com essas partidas. E revela que o objetivo não era disputar o título das Copa das Confederações. "Nossa meta é montar uma nova equipe para as eliminatórias do Mundial de 2006 (que será disputado na Alemanha)."