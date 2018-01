Classificado, Cruzeiro poupa titulares O técnico do Cruzeiro, Luiz Felipe Scolari, poupa a maioria dos titulares no jogo desta terça-feira à noite contra o Emelec, em Guayaquil, no Equador, no seu quinto confronto pelo grupo 4 da Libertadores da América. Depois de vencer o próprio Emelec, o Olimpia e, por duas vezes, o Sporting Cristal, os mineiros garantiram em definitivo a liderança da chave, com 12 pontos, e a vantagem de fazer todos os segundos confrontos em casa, nas próximas fases da competição. A rodada terá mais três jogos: Guaraní x The Strongest se enfrentam pelo grupo 5 enquanto Deportes Concepción x San Lorenzo e Jorge Wilstermann x Nacional jogam pelo grupo 3. Scolari deixou em Belo Horizonte, para dedicaram-se a trabalhos físicos e à preparação para o classico de sábado contra o América, pela segunda etapa do Campeonato Mineiro, o lateral Sorín, o zagueiro Cris e o atacante Geovanni. Também não embarcaram com a delegação, no domingo, os meias Ricardinho, Jackson e Cléber Monteiro, que recuperam-se de contusões. O outro poupado deve ser o goleiro Bosco. Ele dará lugar ao gaúcho André, que esteve parado por todo o segundo semestre de 2000, em função de um grave problema no joelho, mas retornou aos treinamentos com bola há cerca de um mês. Segundo Scolari, mesmo com um time misto em campo e já classificado, o Cruzeiro deve buscar a vitória contra os equatorianos. O atacante Alessandro, que veio do Fluminense e deve substituir Geovanni, promete dar trabalho ao Emelec. "É mais uma oportunidade para tentar mostrar ao técnico que posso ser titular em um time de tantas estrelas", disse.