Classificado, Espinosa desabafa O técnico Valdir Espinosa fez hoje um desabafo, horas depois da classificação do Fluminense à próxima fase da Copa do Brasil, em vitória dramática por 3 a 0 sobre o Juventude-MT, no Maracanã. Para Espinosa, havia gente impaciente demais com a equipe, criticando todos os atletas e ele próprio de forma ofensiva e desproposital. "Eu sabia que o Fluminense venceria, não me importava se o gol da classificação sairia no último minutos; é preciso ter cabeça fria", disse Espinosa. Como no jogo de ida, o Fluminense perdera por 4 a 1, a vitória por 3 a 0 assegurou a permanência da equipe na Copa do Brasil e serviu para que Espinosa enaltecesse a capacidade de reação de seus jogadores. "Tínhamos de reagir à humilhação sofrida em Mato Grosso."