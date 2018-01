Classificado, Goiás quer vantagem na Libertadores Classificado com duas rodadas de antecedência às oitavas-de-final da Copa Libertadores da América, o Goiás só pensa agora em duas coisas: faturar o maior número de pontos possível e aumentar ao máximo o saldo de gols dentro do torneio internacional. Tudo para assegurar uma boa classificação entre os oito mais bem colocados dos 16 clubes que avançam à segunda fase e ter a vantagem de sempre fazer o segundo jogo do ?mata-mata? no Serra Dourada. ?Temos tudo para sermos os primeiros do grupo e, além disso, é preciso garantir uma boa campanha para pegar uma boa posição na seqüência da Libertadores?, ressaltou o lateral-esquerdo Jadílson. ?Mas temos de torcer para não cairmos contra nenhum time brasileiro.? Líder do Grupo 3, com 10 pontos e um saldo de sete gols, a equipe goiana só não é melhor que o Vélez Sarsfield: líder do Grupo 5, que tem 100% de aproveitamento, com quatro vitórias, 12 pontos e sete gols de saldo. Na próxima rodada, dia 5, o Goiás viaja a La Paz para enfrentar o The Strongest e, dia 19, fecha a sua participação na primeira fase recebendo o Unión Española, no Serra Dourada. ?Nosso time não tem nenhum craque como em várias outras equipes que estão na disputa, mas a vontade e a garra do grupo está compensando isso. O Geninho também é um grande técnico e que está trabalhando da mesma forma do ano passado. Não é à toa que é sempre procurado por outros clubes?, afirmou Jadílson. O lateral não esquecerá tão fácil o clima da partida contra o Newell?s Old Boys. Jadílson ficou impressionado com a força da torcida argentina, que não parou de pressionar em nenhum momento. ?Nunca tinha visto uma torcida assim tão quente. É difícil de encontrar uma torcida assim aqui no Brasil. Acho que qualquer jogador gostaria de jogar ao lado de uma torcida assim. Impressionante como a pressão era grande?, contou. A delegação retornou nesta quarta-feira à tarde de Rosario e, em seguida, os jogadores ganharam a tarde de folga. A partir desta quinta, o técnico Geninho começa a pensar em outra decisão para o Goiás. Domingo, o time encara o Vila Nova, na partida de volta das semifinais do Campeonato Goiano - na ida, venceu por 2 a 1. Só precisa de um empate para garantir vaga na final contra o vencedor do confronto entre Anapolina e Atlético - o Anapolina tem a vantagem.