Classificado, Grêmio empata no Chile Já classificado para a próxima fase da Copa Mercosul, o Grêmio foi a Santiago com diversos jogadores reservas apenas para cumprir tabela nesta quinta-feira contra o Universidad de Chile e arrancou um empate por 1 a 1, permanecendo invicto e na liderança do grupo E, com 13 pontos. O time chileno continua na lanterna com quatro pontos. O gol do Universidad de Chile foi marcado por Barrera, após receber um cruzamento na entrada da pequena área, aos 16 minutos do primeiro tempo. A alegria do adversário durou pouco. Cinco minutos depois, o atacante Claúdio Pitbull chutou forte na saída do goleiro e empatou a partida. No segundo tempo prevaleceu a falta de técnica e a pontaria das duas equipes e o resultado não sofreu alteração.