Classificados, Brasil e Argentina já trocam farpas Brasil e Argentina ainda não se enfrentaram nesta Copa, mas a rivalidade já começou. O lateral Roberto Carlos ironizou neste domingo a atuação dos argentinos na Alemanha e lembrou: o Brasil é que é pentacampeão mundial. "Nós somos os atuais campeões do mundo, ganhamos a Copa das Confederações em cima dos próprios argentinos e agora querem que eu fale como eles jogaram bem só porque ganharam um jogo por 6 a 0?", disse Roberto Carlos, logo após a vitória brasileira sobre a Austrália, neste domingo, em Munique. Os dois times apenas se enfrentariam nas semifinais da Copa se ambos se classificarem em primeiro lugar de seus grupos - os dois já têm vaga assegurada na próxima fase. Mas o desempenho dos argentinos vem causando comentários eufóricos por parte da crítica européia, contrariamente aos que estão sendo ditos sobre o Brasil até agora. No jogo contra a Sérvia e Montenegro, a seleção argentina deu show e, no total, já conta com um saldo de oito gols marcados neste Mundial, contra apenas três do Brasil. Os comentários irônicos também vêm dos argentinos. Neste domingo mesmo, o jornal Olé, de Buenos Aires, destacou a pisada de bola de Ronaldinho Gaúcho, no primeiro tempo do jogo contra a Austrália, como exemplo de como o Brasil jogou. "A imagem de Ronaldinho pisando na bola e caindo sozinho refletia perfeitamente a impotência dos brasileiros", afirmou o jornal argentino. "A equipe de Parreira não se fazia valer diante da Austrália, que jogava uma partida de igual para igual. Ronaldinho Gaúcho e Adriano quase não tocaram na bola. A camisa verde-amarela pouco foi vista chegando ao gol dos rivais", disse o Olé. Tanto o Brasil como a Argentina estão classificados para as oitavas-de-final do Mundial, mas ainda lutam para ser primeiro colocado de seus grupos. Os argentinos jogam contra a Holanda na quarta-feira, enquanto o Brasil enfrenta o Japão na quinta - ambos jogam pelo empate.