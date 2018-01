Claudecir ameaça abandonar Palmeiras O volante Claudecir perdeu de vez a paciência com a demora para a definição sobre seu futuro e soltou a língua contra dirigentes e empresários, atitude que causou estranheza pelo seu jeito tranqüilo de ser. "Não acredito mais em ninguém, os caras (dirigentes, empresários) tratam a gente do jeito que querem e não vou falar que estou contente, porque não estou. Jogo limpo e estou muito chateado", desabafou. O jogador interessa ao Kashima Antlers, do futebol japonês, que fez uma proposta a seu procurador, Juan Figer, que detém, também, 50% de seu vínculo - os outros 50% são do Palmeiras. Mas a negociação está emperrada, não vai para a frente. Segundo o atleta, cada dia lhe falam uma coisa. "Disseram que haveria reunião num dia, depois passam para o outro e eu fico aqui (em Pouso Alegre) sem saber de nada. Tenho de saber se vou ficar ou não, preciso matricular meu filho na escola..." A última informação que obteve é de que a novela terá um desfecho amanhã. Segundo pessoas próximas ao presidente Mustafá Contursi, o negócio não é bom para o Palmeiras, apenas para o volante, e, por isso, não foi fechado. Os japoneses estariam pagando muito pouco para levar Claudecir. "Como que, até a semana passada, a proposta era boa para o Palmeiras? Isso não é verdade, é até melhor para o clube do que para mim." A irritação de Claudecir era tanta que, hoje, ele garantiu que pegaria seu carro, deixaria Pouso Alegre e voltaria para São Paulo. Por volta das 16 horas, quando o elenco se dirigia para o treino, Claudecir estava sozinho, no hotel. Encontrou os repórteres da Agência Estado e da Rádio Globo e disse: "Quando vocês voltarem do treino, não vão mais me encontrar aqui, porque estou indo para São Paulo, quero saber o que está acontecendo." Uma hora mais tarde, porém, o jogador apareceu no Estádio Municipal e começou a fazer exercícios físicos. O presidente Mustafá Contursi ficou furioso quando soube do comportamento de Claudecir e exigiu que ele ficasse em Pouso Alegre e treinasse. E avisou a Juan Figer que lhe desse o recado. O empresário pediu a um de seus filhos que avisasse o volante. O recado foi dado por telefone. Claudecir deixou, então, rapidamente o hotel e correu para o treino, descontente.