Claudecir assustado com nova expulsão Claudecir voltou para casa, após a vitória sobre o São Caetano, feliz pela classificação no Campeonato Paulista, mas triste por mais uma expulsão, a segunda em duas semanas. Quando entrou em casa, o volante do Palmeiras teve uma recepção no mínimo estranha dos filhos Mateus, de 6 anos, e Miguel, de 3. "Pai, por que o senhor está sempre sendo expulso?" Os familiares e os amigos estão assustados com o que vem ocorrendo com o volante. Qual a razão de estar recebendo tantos cartões vermelhos? Afinal, Claudecir é tranqüilo, prega o bom comportamento e não suporta uma briga. "Os meus amigos estão me cobrando, dizendo que não entendem o que está acontecendo, me deram um puxão de orelha." Claudecir admite que está sendo imprudente em algumas jogadas. Há duas semanas, contra a Ponte Preta, recebeu dois cartões amarelos e acabou expulso. E, diante do São Caetano, levou um amarelo por reclamação com o árbitro e outro por ter dividido uma bola com o goleiro Sílvio Luiz. Acabou atingindo o adversário. O volante garante, porém, que, a partir de agora, tomará mais cuidado ao tentar marcar o rival e falará menos com o árbitro. "Não tive intenção de atingir o Sílvio Luiz, acabei expulso pelo desespero. Tive a chance de fazer 2 a 0 para o Palmeiras e garantir a classificação, mas não consegui, o Sílvio defendeu e, então, corri para tentar pegar o rebote e o atingi", contou ele.