Claudecir comemora e revela sua mágoa Após quase um ano parado, sem atuar devido a seguidas lesões no joelho esquerdo, Claudecir jogou os 90 minutos contra o Vasco, no domingo, e foi muito bem, tanto na avaliação do técnico Estevam Soares como na de seus companheiros de Palmeiras. O volante comemorou o retorno e os elogios, é claro. Mas deixou transparecer uma mágoa com aqueles que, um dia, o ?condenaram? e o tacharam como ?bichado?. "Quando me emprestaram para o São Caetano, em 2002, muita gente dizia que eu estava acabado para o futebol. Mas eu soube dar a volta por cima", afirmou Claudecir. A mágoa é grande. O volante não gosta de falar sobre o assunto, não diz ao certo quem o ?condenou?, mas admite que se sente marcado até hoje. "Infelizmente, por causa das lesões que eu já tive, parece que eu tenho sempre que provar algo mais", admitiu. Extremamente religioso, o evangélico Claudecir revelou ter encontrado força em Deus para superar as lesões e seguir na carreira. A situação de seu irmão, Clodoaldo, também lhe serviu como exemplo. "Ele é jogador de futebol e está desempregado. Tem potencial, mas nunca teve a oportunidade. E eu tenho. Trabalho num dos maiores clubes do Brasil e tenho contrato até 2006. Só eu sei o quanto batalhei para alcançar essas conquistas. Por isso, não poderia nunca desanimar", contou. Confiante, ele acredita na possibilidade de seguir na equipe titular e jogar as últimas 14 partidas no ano sem mais lesões. Antes do jogo de domingo, contra o Vasco, o volante havia atuado em apenas quatro jogos em 2004 - nenhum inteiro e nenhum sob o comando de Estevam Soares. "Estou clinicamente bem. É claro que ainda me falta um pouco de ritmo de jogo, mas isso eu só vou readquirir com o tempo", admitiu Claudecir. Elogiado por Estevam, por ter feito em campo exatamente o que lhe havia sido pedido (não se limitar a ficar na marcação e apoiar o ataque quando tivesse a posse de bola), Claudecir não se deixa iludir. "Posso render ainda muito mais", garantiu.