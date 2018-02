Claudecir dá um susto na Vila Belmiro Na vitória do Santos sobre o São Caetano, por 2 a 0, nesta terça-feira, um lance deixou todos assustados na Vila Belmiro. No segundo tempo, o volante Claudecir se chocou com o meia Giovanni e precisou deixar a partida. Levado ao hospital, ele teve constatada uma fratura de maxilar e passa bem. Giovanni deixou o campo preocupado com o estado de saúde de Claudecir. Ao saber que o companheiro do São Caetano estava bem, o jogador do Santos ficou aliviado. ?Pedia a Deus que nada de mau acontecesse a ele?, disse o meia do time santista, explicando que foi um lance involuntário. ?Bati com o joelho bem no rosto dele e espero que volte a jogar o mais rápido possível.? Sobre a vitória, Giovanni disse foi muito importante nesse momento do clube, que perdeu pontos nos jogos apitados pelo árbitro Edílson Pereira de Carvalho, que foram anulados por manipulação de resultado. ?Também estávamos jogando muito mal em casa, as bolas não estavam entrando, mas agora foi diferente. Foi bom, porque o time mostrou que tem condições de lutar pelo título?, afirmou o jogador. Protesto - Já o zagueiro Luís Alberto reclamou do árbitro Cleber Wellington Abade. ?Ele me falou que era para baixar a bola, que eu era metido e marrento?, revelou o jogador do Santos. ?Nunca havia trocado palavra com ele.? Segundo Luís Alberto, sua reação foi ficar quieto: ?Fazer o que, se ele tem o comando do jogo??, justificou o zagueiro. ?Se eu digo alguma coisa, ele me expulsa e alega que eu o ofendi.?