Claudecir é poupado no São Caetano A baixa nos treinamentos do São Caetano, nesta quarta-feira, foi o volante Claudecir. Sentindo dores musculares, devido aos treinos físicos do dia anterior, ele acabou sendo poupado pela comissão técnica mas não representa problema para o jogo contra o Internacional, domingo à tarde, no Estádio Beira Rio, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Estevam Soares aproveitou a oportunidade para observar Pingo no meio campo, uma vez que ele continua sem Paulo Miranda que vai cumprir seu quarto jogo de suspensão imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Mas em princípio o técnico espera contar com Claudecir, que é vice-artilheiro do time, com dois gols, um atrás do centroavante Dimba. O time deve ser confirmado somente após o coletivo de sexta-feira, segundo o técnico.