Claudecir está de volta ao S. Caetano O diretor de futebol do São Caetano, Luis de Paula, garante que a contratação do volante Claudecir está definida. Depois de acertar o empréstimo junto ao Palmeiras, a diretoria já conversou com o jogador e antecipou que pratica mente acertou as bases salariais para ele ficar no clube até dezembro. Claudecir deve se apresentar no estádio "Anacleto Campanella", segunda-feira, mas só vestirá a camisa do Azulão no Campeonato Brasileiro. Ele não poderá ser inscrito para as semifinais da Copa Libertadores da América. O São Caetano disputará dois jogos contra o América do México, o primeiro dia 9 de julho no ABC e o segundo na casa do adversário. "O mais difícil nós já fizemos, que era acertar com o Palmeiras e com o Juan Figger (empresário de Claudecir)", comemorou o diretor do São Caetano, que deixou para trás outros clubes pretendentes: Flamengo, Santos e Atlético Mineiro. No começo da semana a presentou outros dois novos reforços para o segundo semestre: o meia Mateus, do Botafogo de Ribeirão Preto, e o volante Fábio Santos, do Santo André. O time continua treinando de olho nas semifinais. O técnico Jair Picerni quer deixar o time "na ponta dos cascos" para conseguir uma boa vitória, com margem de gols, em casa. Assim evitaria o desgaste nas últimas duas fases anteriores, quando a decisão d a vaga só aconteceu na cobrança de penalidades máximas.