Claudecir pode estrear no São Caetano Renegado pelo Palmeiras, o volante Claudecir pode reestrear bem mais cedo do que esperava no São Caetano. Ele passou a ser a primeira opção para ocupar a vaga de Paulo Miranda que, nesta quarta-feira, foi punido por quatro jogos pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O ex-palmeirense pode ser escalado para enfrentar o Brasiliense, sábado à tarde, no Estádio Anacleto Campanella. A punição foi mal recebida pelos dirigentes, uma vez que o volante nem foi expulso no jogo em que o Azulão perdeu para o Figueirense, na última rodada do Campeonato Brasileiro. Ele tinha recebido apenas o cartão amarelo do árbitro carioca Wágner Tardelli, que carregou no relatório acusando o jogador de tê-lo ofendido. Outros dois julgados julgados foram os zagueiros Douglas e Gustavo, que foram expulsos, no mesmo jogo. O primeiro pegou só um jogo, que será cumprido sábado, enquanto o segundo ficará dois jogos de fora, inclusive diante do Atlético-MG, no dia 18. Em Itu, onde o São Caetano treinou esta semana, o técnico Estevam Soares sinalizou os prováveis substitutos. Alessandro deve ser o lateral-direito no lugar de Renaldo, suspenso com três cartões amarelos, com Thiago e Neto entrando na defesa. No meio campo, a vaga de Paulo Miranda deve mesmo ser de Claudecir, que arrancou muitos elogios do técnico. "Ele é um volante moderno, que marca, toca a bola e chega na frente com força, principalmente no jogo aéreo". Mas, além destas mudanças forçadas, não estão descartadas outras alterações de ordem técnica ou tática. O atacante Márcio Mixirica pode ganhar a vaga de Jean e atuar ao lado de Dimba, artilheiro do time com três gols. O time realizou um treino tático, seguido de coletivo na tarde desta quinta e na sexta-feira cedo haverá apenas um recreativo. À tarde, a delegação voltará para o ABC.