Claudecir pode se despedir na quarta O volante Claudecir pode, na quarta-feira, contra o Criciúma, defender pela última vez o Palmeiras em 2003. O Kashima Antlers fez nova proposta para levá-lo por empréstimo até o fim do ano e, desta vez, deve obter êxito. Desde janeiro, os japoneses tentam contratá-lo, a pedido do técnico Toninho Cerezo. Amanhã, Picerni se reunirá com Mustafá para conversar sobre reforços. Edmundo, que vinha atuando no Japão, os jovens Thiago e Igor, do Rio Branco, Cocito e Adriano, do Atlético-PR, além de Dininho, Adhemar e Anaílson, do São Caetano, são os nomes principais da lista. Três destes devem ser contratados.