Claudecir pode ter chance no Palmeiras A escalação do Palmeiras para o jogo de domingo, contra o Flamengo, está condicionada à lesão do zagueiro Daniel. Sem o jogador, que sente fortes dores na panturrilha direita, o técnico Estevam Soares deve abrir mão do 3-5-2 e usar o esquema 4-4-2. Com a mudança, sai um zagueiro (Daniel) e entra um volante com características ofensivas (Claudecir). "Não tenho dúvida que esse esquema é muito mais ofensivo e muito melhor pra gente", disse Thiago Gentil, que formará dupla de ataque com Osmar. "Além disso, o Pedrinho deve jogar mais à frente, quase como um terceiro atacante." A intenção de Estevam é pressionar o Flamengo desde o início. Mas sem afobação. "Não adianta irmos todos pra frente, sem organização. É preciso saber parar o jogo, tocar a bola, esperar o momento certo de atacar. Temos 90 minutos para vencer e não podemos nos desestruturar", avisou o técnico. Lista - Nesta sexta-feira, o técnico teve uma conversa com o diretor de futebol do clube, Mário Giannini, sobre o projeto de férias escalonadas, criado pelo presidente Mustafá Contursi. Estevam já sabe a maioria dos jogadores que ganharão férias a partir da próxima semana e que voltarão no início de janeiro para a disputa do Campeonato Paulista. O técnico, porém, se recusa a revelar os nomes dos jogadores que terão férias antes do final do Campeonato Brasileiro. "Só posso dizer que nenhum deles é titular. São todos atletas que não vêm sendo utilizados", garantiu Estevam. Pena - Também nesta sexta-feira o volante Marcinho foi julgado no STJD pela sua expulsão na vitória por 1 a 0 sobre o Figueirense, há 15 dias, em Florianópolis. Reincidente, ele foi punido com dois jogos de suspensão. Como já cumpriu um, volta ao time na partida do próximo sábado, contra o Goiás, em Goiânia.