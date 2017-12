Claudecir tem esperança de se firmar Mais uma vez Claudecir volta ao time do Palmeiras após se recuperar de contusão. Mais uma vez Claudecir volta ao time do Palmeiras com esperanças de se firmar. O volante sabe que as constantes lesões têm sido seu maior obstáculo na carreira. Só neste ano, ele ficou quase oito meses (somando todos os períodos de inatividade) sem poder atuar por causa de contusões. No total, participou de apenas 11 dos 65 jogos do time na temporada. Desses 11, só em dois ele ficou os 90 minutos em campo. Neste domingo, ele espera ir à forra contra o Flamengo, no Parque Antártica. Sua última contusão foi uma torção no tornozelo direito, sofrida num amistoso contra o Taubaté, em 6 de novembro. O tempo estimado para recuperação era de um mês. Mas Claudecir, desta vez, conseguiu ser mais forte, superando a previsão inicial dos médicos para seu retorno. "Foi uma recuperação surpreendente. Deveria voltar depois de quatro semanas, mas intensifiquei o tratamento, me recuperando mesmo nos finais de semana", diz Claudecir. Sua escalação como titular, porém, ainda não está confirmada pelo técnico Estevam Soares. Ela está condicionada, ironicamente, a uma outra lesão - a do zagueiro Daniel, que se queixa de fortes dores na panturrilha direita. Se Daniel não puder jogar, o que é o mais provável, Claudecir entra e muda o esquema palmeirense do 3-5-2 para o 4-4-2. No meio-de-campo, ele atuaria na esquerda do que Estevam chama de "losango" - Alceu ficaria à frente da zaga, Magrão pela direita e Pedrinho encostando nos atacantes. Durante os períodos de inatividade, Claudecir sempre procurou se apegar a Deus. Evangélico, o volante manteve em mente uma passagem da Bíblia para superar os problemas de contusão. "Deus nunca coloca na nossa frente um obstáculo que a gente não possa superar". Sobre sua condição física atual, o volante admite que dificilmente suportará os 90 minutos de jogo contra o Flamengo. "Em termos clínicos estou bem. Trabalhei forte durante a semana e não sinto nenhuma dor. Minha preocupação é com a condição física", diz Claudecir. "Mas mesmo com muito tempo parado, vou entrar e dar o máximo para ajudar o Palmeiras". Além de Claudecir, outro que volta ao time após se recuperar de lesão é o atacante Osmar. Artilheiro do time no Brasileirão, com 11 gols, Osmar sofreu uma contusão no joelho direito durante a vitória por 2 a 0 sobre o Juventude, em Caxias do Sul, em 17 de outubro. Desde então, desfalcou a equipe em seis jogos. Voltou na última partida (derrota por 2 a 0 para o Guarani, no Palestra Itália), quando entrou no segundo tempo. "Foi muito ruim ficar tanto tempo de fora. Não sei se eu conseguiria manter aquele ritmo de fazer quase um gol por jogo, mas, com certeza, teria ajudado mais a equipe", diz Osmar.