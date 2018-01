Claudecir volta para o São Caetano Dispensado pelo Palmeiras na última segunda-feira, o volante Claudecir arranjou rapidamente um novo clube. Na noite desta quarta, o jogador de 29 anos anunciou sua volta ao São Caetano, onde chegou ao vice-campeonato da Copa João Havelange, em 2000, e despontou para o futebol brasileiro. Claudecir foi um dos cinco jogadores dispensados pelo Palmeiras na segunda-feira, ao lado do zagueiro Gabriel, do lateral André Cunha, do atacante Osmar e do goleiro Bruno. Mas assinou contrato com o São Caetano até 30 de abril de 2006 - faz exames médicos nesta quinta e será apresentado na sexta, em Jarinu, onde o elenco está concentrado. ?É um belo jogador. Muito forte no jogo aéreo e que tem uma boa chegada na área adversária?, disse o técnico do São Caetano, Estevam Soares, que já trabalhou com Claudecir no Palmeiras.