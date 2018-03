Claudinei é a novidade do América-MG O volante Claudinei será a novidade no meio-campo do América-MG, que enfrenta neste sábado, às 16h, o líder Botafogo, no Estádio Municipal de Juiz de Fora, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Claudinei foi reintegrado ao grupo depois de cometer seguidos atos de indisciplina. Este ano ele foi dispensado do Cruzeiro pelo mesmo motivo. Em 18º lugar, com 14 pontos ganhos, o Coelho necessita, daqui para a frente, de uma série de resultados positivos se quiser garantir uma vaga entre os oito melhores times que passarão para a próxima fase. O técnico José Ângelo acredita que uma vitória sobre o líder da competição poderá dar o ânimo necessário para que o time lute pela classificação. O treinador ainda não definiu se escala o jovem Diego ou Toinzé na armação da equipe. Na lateral-esquerda ele confirmou Tércio no lugar de Marciano. Como o zagueiro Adriano está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o volante Goiano permanece improvisado no setor. O ataque será formado por Fred e Rodrigo.