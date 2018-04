Claudinei Oliveira volta atrás, fica no Avaí e não fala de Maicon contra o Santos

A goleada sofrida pelo Atlético Paranaense por 5 a 0 na última rodada do Campeonato Brasileiro fez com que o técnico Claudinei Oliveira questionasse a sua situação no Avaí. Mas após uma conversa com a diretoria na última sexta-feira, ele deu entrevista já citando o seu próximo compromisso diante do Santos, marcado para este domingo, às 19 horas, no estádio da Ressacada, em Florianópolis, pela 19.ª rodada. A ordem é recuperar os pontos perdidos.

Mas o elástico placar quase gerou uma grave crise no clube. O Avaí é o 18.º colocado com 17 pontos, a três do Bahia, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Mesmo assim, Claudinei Oliveira lamentou a perda do momento de ascensão. "É duro remar, remar, remar e depois morrer na praia. Voltamos à estaca zero", comentou o técnico.

Claudinei Oliveira estava disposto a entregar o cargo, mas foi convencido pela diretoria a continuar no cargo com a promessa de que o clube deve receber alguns reforços. "Mapeamos alguns jogadores que ainda não fizeram sete jogos no Brasileirão e vamos tentá-los. Temos que encorpar o time", disse o treinador.

Mas enquanto isso não acontece, ele precisa se virar com o que tem em mãos. Desde o início da competição já sabia das limitações financeiras do clube, que subiu no ano passado da Série B.

O treinador aproveitou o momento para falar sobre a situação de Maicon, ex-Cruzeiro e seleção brasileira. O jogador fez apenas uma partida com a camisa do Avaí e, desde então, virou opção no banco de reservas, decisão que tem sido muito questionada pelos torcedores. "O Maicon faz parte do nosso grupo e contamos com ele. Precisamos de todos nesse momento, mas escalo sempre quem está melhor. O jogo é um reflexo do treino. Hoje o Leandro Silva tem correspondido bem. Se eu considerar que o Maicon é a melhor opção, irei utilizá-lo. Mas enfatizo, todos são importantes", completou.

Sem dar pistas sobre a escalação de Maicon, o técnico, no entanto, irá poder utilizar outro veterano. O volante Juan, que cumpriu suspensão na última rodada, deve recuperar o seu posto entre os titulares. A expectativa é que entre no lugar de Rômulo. No mais, nenhuma mudança. Até mesmo por falta de opções.