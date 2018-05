Cláudio Caçapa renova com o Cruzeiro até julho de 2011

Caçapa se transferiu para o Cruzeiro depois de deixar o Newcastle, da Inglaterra, onde estava desde 2007. Antes disso, o atleta ficou seis temporadas no Lyon, pelo qual foi seis vezes campeão francês.

O jogador iniciou a sua carreira profissional em 1997 com a camisa do Atlético-MG, pelo qual atuou até 2001. Agora, no rival Cruzeiro, acabou sendo valorizado depois de ter ajudado a equipe mineira a conquistar uma vaga na Copa Libertadores de 2010 com a bela campanha no returno do Campeonato Brasileiro.

Em seu site oficial, o Cruzeiro destacou que Caçapa disputou apenas sete partidas com a camisa do clube até aqui, mas "tem sido importante para o desenvolvimento de jogadores mais novos, como Gil, Thiago Heleno e Luizão (todos também zagueiros do elenco cruzeirense)".