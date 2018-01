Claudio Caniggia vai jogar no Catar O veterano atacante Claudio Caniggia tomou o mesmo caminho dos artilheiros Romário e Batistuta e foi angariar mais dólares na Arábia para a sua conta bancária ao aceitar proposta para jogar no Catar, atual campeão. Aos 36 anos, o jogador argentino passou pelo Glasgow Rangers, em 2001, e jogou também no Dundee, da Escócia. Ele assinou contrato nesta quinta-feira por um ano com o clube árabe, mas o valor da transação não foi divulgado.