Cláudio é a novidade na Portuguesa O lateral-esquerdo Cláudio será a única novidade da Portuguesa para enfrentar o Sport, domingo, às 11 horas, na Ilha do Retiro, no Recife. O jogador ficou fora das duas primeiras rodadas da Série B - derrota para o América-MG, por 1 a 0, e vitória sobre o Bahia, também por 1 a 0 -, mas teve sua documentação e inscrição regularizados na Confederação Brasileira de Futebol e está à disposição do técnico Paulo Comelli. Cláudio é considerado pelo treinador como uma das peças-chaves do seu esquema tático. "Ele é muito importante no apoio e tem um aproveitamento muito bom nos lances de bolas paradas", disse Comelli, que elogiou o garoto Leonardo, de 18 anos, titular nas primeiras partidas. "Ele foi muito bem e mostrou que está pronto para o restante do campeonato." O elenco faz nesta sexta-feira pela manhã o último treinamento em São Paulo antes de enfrentar o Sport. Será o segundo trabalho na parte da manhã esta semana, com o objetivo de adaptar o time ao horário do confronto contra o time pernambucano (11 horas). E a equipe viaja no início da tarde para Recife, onde fará mais um treino no sábado. A escalação está definida por Paulo Comelli, com Gléguer; Ângelo, Alex Oliveira, César e Cláudio; Capitão, Bruno, Almir e Paulo Isidoro; Edmilson e Lucas Pereira.