Cláudio estréia domingo na Portuguesa Foram duas semanas de expectativa, mas enfim o lateral-esquerdo Cláudio poderá fazer sua estréia com a camisa da Portuguesa diante do Sport, neste domingo. O jogo, marcado para às 11 horas, na Ilha do Retiro, será a terceira apresentação da equipe do Canindé na Série B do Campeonato Brasileiro. "Fiquei chateado por não poder ajudar a equipe, mas estou pronto para entrar no time", disse Cláudio. O jogador, que pertence ao Joinville, de Santa Catarina, não jogou contra o América-MG e o Bahia porque o time catarinense demorou para liberar sua documentação. "Foi uma pena, porque já estava treinando com o elenco, antes do campeonato começar. Mas estou tranqüilo para a estréia." Cláudio defendeu a própria Portuguesa na Série B do ano passado, e quando seu empréstimo terminou, foi negociado com o Santo André. Ajudou o time do ABC a conquistar o acesso para a Série B deste ano, mas seu pensamento era permanecer no Canindé. "Eu nunca quis sair daqui. Gostei muito do clube, mas fui obrigado a ir para o Santo André", afirmou. "Agora, espero ajudar a Portuguesa a voltar para a Série A." Sobre Leonardo, de 19 anos, que foi titular da posição nos dois primeiros jogos, Cláudio é só elogios. "Ele mostrou que é um grande jogador, tem muito potencial. Mas estou disposto a conquistar meu espaço." Na disputa pela posição, melhor para o técnico Paulo Comelli. "Temos duas boas opções para a lateral-esquerda. Isso dá tranqüilidade", comentou o treinador, que nas outras posições, mantém a formação que venceu o Bahia por 1 a 0, na última rodada. O elenco da Portuguesa treinou na manhã desta sexta-feira no Canindé e embarcou para Recife no início da tarde. O time fará um treinamento técnico na tarde manhã sábado, na capital pernambucana, no estádio dos Aflitos, que pertence ao Náutico.