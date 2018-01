Cláudio Garcia deixa União São João Cláudio Garcia não é mais o técnico do União São João de Araras. Ele deixou o clube nesta segunda-feira alegando não ter clima para continuar comandando o time que foi goleado pelo Mogi Mirim, por 4 a 2, domingo, em Mogi , pela 11ª rodada do Campeonato Paulista da Série A-1. O técnico já tinha entregue o cargo domingo à noite, mas só chegou num acordo com o presidente José Mário Pavan, agora à tarde. Em seguida, ele foi para o Rio de Janeiro, onde moram seus familiares. Este é o segundo técnico que caiu no União São João nesta temporada. O primeiro foi Heron Ferreira, atual auxiliar-técnico do Corinthians, que montou o time no ano passado. Como faltam apenas quatro rodadas para o término da fase de classificação, o clube não vai contratar um substituto. O time será dirigido pelo auxiliar-técnico Celinho, que tem quatro desfalques para o jogo contra o São Paulo. O veterano João Paulo foi expulso, enquanto Fabrício, Edu Salles e Andrei receberam o segundo cartão amarelo.