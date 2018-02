Cláudio Marques dirige Coritiba amanhã Para tentar deter a queda do Coritiba, que perdeu as últimas seis partidas - a maior seqüência negativa do time em campeonatos brasileiros - a diretoria decidiu por uma mudança caseira para a partida de amanhã, às 20h30, contra o Internacional. Saiu o técnico interino Antônio Lopes Júnior, que volta à condição de auxiliar, e entrou o responsável pelos juniores, Cláudio Marques. Ele dirige o time sem muita pressão, pois ficou claro que é interino e possivelmente fique no banco só nesta partida. Com 38 pontos, o time está próximo da zona de rebaixamento, mas os jogadores têm a confiança do treinador. "Pelo resultado, o grupo está um pouco para baixo, mas vamos jogá-lo para cima porque acreditamos nos atletas", disse Marques. Os jogadores evitam mostrar desânimo. "É hora de tomar atitude, de parar de falar e realmente unir as forças para sairmos dessa situação que incomoda bastante", apelou o zagueiro Reginaldo Nascimento.