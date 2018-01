Cláudio Pitbull pode ir para o Porto O atacante Cláudio Pitbull pode ocupar a vaga deixada pelo compatriota Derlei, agora no Dínamo de Moscou, no Porto. O ex-jogador do Grêmio é apontado pela imprensa portuguesa como o mais novo reforço do atual campeão, mas ainda não está confirmado pelo time de Luís Fabiano e Diego. ?Os dirigentes me pediram para não revelar nada. Há mesmo interesse do Porto, mas ainda não assinei nada?, disse. Pitbull, que em breve poderá ter passaporte comunitário em razão de sua descendência italiana, também tem propostas do futebol alemão. Segundo os jornais portugueses, o Porto ofereceu 1 milhão de euros por ano, mais um salário de 50 mil euros.