Cláudio será a novidade da Portuguesa O lateral-esquerdo Cláudio, revelado pelo Araxá, de Minas Gerais, fará sua estréia no time da Portuguesa na sexta-feira, contra o Santo André, no Estádio do Canindé, em São Paulo (SP). O técnico Giba acredita que o jogador, mesmo sendo desconhecido em São Paulo, pode seguir o mesmo caminho de Márcio Pirulito, que também chegou anonimamente ao clube e já conquistou o respeito da torcida lusa. Cláudio era a terceira opção para a posição, já que Leonardo está suspenso e Celsinho, contundido. Outra novidade é Rodrigo Pontes, que assume a posição do volante Rai, suspenso.