Claudiomiro ainda é dúvida no Santos O volante Claudiomiro é a principal dúvida do técnico Geninho para o jogo de sábado, em Americana, quando o Santos enfrenta o Rio Branco, equipe que se encontra na vice-liderança do Campeonato Paulista, com 12 pontos ganhos. O Santos mantém a liderança da competição, com 14 pontos. Na avaliação do médico Carlos Braga, o atleta vem se recuperando muito bem da contusão que sofreu na coxa esquerda, logo no início do segundo tempo do jogo contra o União São João, em Araras, sábado. Mas só após a ultrassonografia a ser realizada amanhã é que o médico poderá avaliar melhor a situação do volante, se ele terá ou não condições de jogar em Americana. Se Claudiomiro não puder jogar, Caíco poderá ocupar o seu lugar, obrigando o técnico a fazer uma série de adaptações, já que não poderá contar com Pereira, que cumpre suspensão automática, por ter recebido o segundo cartão amarelo. Também tem a opção de promover a estréia do zagueiro Rodrigo Costa, jogador que veio por empréstimo para a Vila Belmiro, na negociação feita com o Grêmio de Porto Alegre, na qual o Santos cedeu o volante Rubens Cardoso. O problema todo é que o zagueiro encontra-se há cinco meses sem jogar. Como só hoje os treinos foram retomados no Centro de Treinamento Rei Pelé e Claudiomiro passará por novos exames médicos, Geninho deixou para amanhã a montagem do quebra-cabeças. Mesmo sendo Quarta-Feira de Cinzas, a equipe treinará em dois períodos, às 9 e às 16 horas. "Tenho deixado claro a todos que este é um dos jogos mais difíceis, não só por estarmos jogando fora de casa, mas também pelo fato de o Rio Branco mostrar-se até agora invicto na competição", reafirmou Geninho.