Claudiomiro despede-se do Santos O volante Claudiomiro deverá desfalcar a equipe do Santos, que encerra neste domingo sua participação no Torneio Internacional do México. É que a diretoria do clube praticamente acertou a transferência do jogador para o Grêmio, assim que ele retornar da viagem, iniciada na quarta-feira. Em entrevista, por telefone, à uma emissora de rádio santista, o volante afirmou estar satisfeito com seu retorno ao futebol gaúcho, que o projetou. Nascido em Santana do Livramento (RS), ele teve seu primeiro contrato profissional junto ao Grêmio Santanense, onde atuou de 1990/1993. Depois, transferiu-se para o Coritiba-PR (1994/98), acertando, em seguida, sua vinda para o Santos. "Foi muito gratificante a minha passagem pelo Santos, mas sinto que é hora de enfrentar novos desafios", disse. Embora a diretoria santista tente fazer segredo, já se sabe que o Grêmio vai pagar R$ 1 milhão, para poder contar com Claudiomiro no time que disputará o Campeonato Brasileiro. O volante, que vai completar 30 anos em agosto, terá direito a 15% do valor da transação.