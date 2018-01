Claudiomiro estréia amanhã no Grêmio Com Claudiomiro (ex-Santos) confirmado no lugar de Mauro Galvão, ainda contundido, e o ataque com Fábio Baiano e o garoto Guilherme, o técnico Tite definiu o time do Grêmio para a estréia na Copa Mercosul contra o River Plate, domingo às 15 horas, no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires. A única preocupação de Tite é a catimba dos jogadores argentinos. Por isso, já orientou seus atletas para não aceitarem as provocações dos adversários, especialistas nesse tipo de competição, que distribui muitos dólares, principalmente para quem passar da primeira fase: "O importante é nos concentrarmos no jogo, sem apelar para o revide", comentou. "Eles mudaram bastante em relação ao ano passado, mas não perderam a garra. É um time que jamais se entrega", disse. Os argentinos já estão sem o garoto Saviola, negociado com o Barcelona, mas contam com a experiência do ex-gremista Astrada, capitão do time, e a juventude de uma das revelações da seleção argentina de juniores, campeã mundial: o atacante D´Alessandro, de muita movimentação em campo.