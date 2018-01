Claudiomiro preocupa o Santos A comissão técnica está preocupada com a situação do zagueiro Claudiomiro. Ele deixou a partida de sábado - em que o Santos empatou com o União São João por 1 a 1 e venceu nos pênaltis por 2 a 1 - sentindo fortes dores na coxa esquerda. "Parece ser sério, mas vamos avaliar melhor depois dos exames de segunda", afirmou o médico Carlos Taira. O elenco se reapresenta na tarde de terça-feira.