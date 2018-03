Clayson é relacionado e Corinthians fecha preparação com dúvidas para o clássico

O Corinthians encerrou neste sábado a preparação para o primeiro clássico das semifinais do Campeonato Paulista contra o São Paulo. Neste domingo, a equipe de Fábio Carille visita o Morumbi, pelo jogo de ida, mas a escalação que entrará em campo ainda não está definida.

Isso porque Carille não colocou os titulares em campo no treino deste sábado. Pela manhã, no CT Dr. Joaquim Grava, os atletas que atuaram por mais tempo diante do Bragantino, na quinta, realizaram apenas atividades físicas, na parte interna. No gramado, somente os reservas, que fizeram um trabalho em campo reduzido.

Com isso, a principal dúvida é em relação ao atacante Clayson. Ele recebeu uma pancada no joelho direito contra o Bragantino, realizou tratamento na sexta-feira e não tem presença confirmada. O jogador foi relacionado para o clássico, mas se não puder jogar, deverá dar lugar a Emerson Sheik.

A outra dúvida está no meio de campo, mas esta por questão técnica. Titular desde o ano passado, o volante Gabriel foi preterido na quinta por Carille, que optou por Ralf pela maior estatura do veterano. O problema é que ele foi um dos destaques da partida e, agora, pode ser mantido na equipe.

A lista de relacionados confirmou o desfalque de Jadson, que se recupera de contratura na coxa direita e deve ter condições de jogo apenas para a segunda partida, quarta-feira, na Arena Corinthians. Fagner, Balbuena e Romero, com suas respectivas seleções, também estão fora.

Mesmo sem confirmar, a tendência é que Carille escale o Corinthians domingo com: Cássio; Mantuan, Pedro Henrique, Henrique e Sidcley; Gabriel (Ralf), Maycon, Mateus Vital, Rodriguinho e Clayson (Emerson Sheik); Junior Dutra.

Confira a lista de relacionados do Corinthians:

Goleiros: Caíque, Cássio e Filipe

Laterais: Juninho Capixaba, Mantuan e Sidcley

Zagueiros: Henrique, Léo Santos, Marllon e Pedro Henrique

Volantes: Gabriel, Maycon, Paulo Roberto e Ralf

Meias: Danilo, Mateus Vital, Pedrinho e Rodriguinho

Atacantes: Clayson, Emerson Sheik, Júnior Dutra, Lucca e Matheus