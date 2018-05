Clayson passa por artroscopia e desfalca o Corinthians por seis semanas

A derrota para o Independiente não foi a única má notícia para o Corinthians. O atacante Clayson será submetido a uma artroscopia no joelho direito e deverá ficar cerca de seis semanas longe dos gramados.

+ Carille nega interferência da diretoria em possível punição a Sheik

+ Jogadores culpam minutos iniciais por derrota do Corinthians

+ Corinthians é surpreendido em casa e perde para o Independiente

O jogador sofreu uma lesão no menisco e passará por cirurgia no hospital São Luiz, do Morumbi. Ele sofreu a contusão durante a partida contra o Atlético-MG e por isso não foi nem relacionado para encarar o Independiente.

Na semana passada, o Corinthians já havia perdido os volantes Ralf e Renê Júnior também por lesão. Ralf luxou o ombro esquerdo durante a partida contra o Vitória, pela Copa do Brasil e ficará longe dos gramados por mais três meses. Já Renê Júnior também sofreu lesão no menisco direito, assim como Clayson, e levará dois meses para se recuperar.

Sem Clayson, o meia Mateus Vital deve permanecer como titular na sequência das partidas. O Corinthians jogará duas vezes por semana até a paralisação dos torneios para a Copa do Mundo.