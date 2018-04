Clayton se despede do Corinthians e admite: 'Poderia ter sido melhor'

O atacante Clayton confirmou sua saída do Corinthians. Através de sua página no Instagram, o jogador confirmou que deixa o clube e seu destino será o retorno ao Atlético-MG. Os clubes devem confirmar a devolução nos próximos dias. O jogador admite que não conseguiu desempenhar o que se esperava dele, mas destaca que não teve tantas oportunidades quanto ele esperava e que chega motivado para ajudar o Galo no Campeonato Brasileiro.

"Para muitos pode parecer um fracasso ficar apenas cinco meses em uma equipe, mas para mim, pessoalmente e profissionalmente, foi uma experiência muito enriquecedora", escreveu o atacante. "Em campo poderia ter sido melhor, mas nem tudo é da forma que planejamos", completou.

Em março, Clayton foi trocado por Marlone, em um negócio em que os atletas firmaram contrato com seus novos clubes até dezembro deste ano. Entretanto, o atacante não tem sido muito aproveitado por Fábio Carille e Rogério Micale pediu para contar com seu retorno. Como fez menos que sete jogos, ele pode atuar no Campeonato Brasileiro, ao contrário de Marlone, que já estourou o limite de participas no Nacinal, por isso, ficará no time mineiro.

Veja o post em que Clayton se despede do Corinthians.

"Em março, cheguei ao Corinthians confiante de que daria o meu melhor em cada jogada, correria por cada bola para representar os mais de 40 milhões de corinthianos. Cinco meses se passaram, e me despeço com a certeza de dever cumprido: um título do Campeonato Paulista e o time com a melhor campanha do Brasileiro. Agradeço ao Corinthians por todo suporte e confiança depositada no meu trabalho, aos meus companheiros de time, à comissão técnica e a todos os profissionais do clube. Para muitos pode parecer um fracasso ficar apenas cinco meses em uma equipe, mas para mim, pessoalmente e profissionalmente, foi uma experiência muito enriquecedora. Em campo poderia ter sido melhor, mas nem tudo é da forma que planejamos. O time está numa fase excelente e não tive tantas oportunidades. Hoje, retorno ao Atlético-MG para um novo desafio. Agradeço ao professor Rogério Micale pela confiança e ao Atlético, que mais uma vez acredita no meu trabalho. Chego motivado para dar o meu melhor dentro de campo e ajudar meus companheiros a conquistar tudo pelo Galo"