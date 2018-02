Cleber Abade apita a final paulista Cleber Wellington Abade foi o árbitro escalado para o primeiro jogo decisivo entre Corinthians e São Paulo, domingo, no Morumbi. Ele tem 37 anos e é considerado um dos melhores da nova safra, segundo Gustavo Rogério Caetano, ex-instrutor de árbitros da Federação Paulista. Formado pela turma de 97, Abade se notabilizou no início de carreira por ser um árbitro disciplinador. De acordo com a avaliação de Gustavo Caetano, com o tempo ele foi perdendo essa característica. "Eu gostava mais do Abade na época em que ele era mais disciplinador, mas ainda assim é um dos bons árbitros do futebol brasileiro", acrescenta Gustavo. A carreira de Abade não registra grandes erros. Falhou num clássico na Vila Belmiro, quando deixou de dar um gol legítimo do Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro de 2002. Também deixou de marcar um pênalti de Edmílson num jogo entre União São João e São Paulo, em 1999, mas nada que comprometa a sua reputação. Neste Campeonato Paulista, já apitou seis partidas.