Cléber comanda goleada da Portuguesa A Portuguesa voltou a apresentar um futebol convincente e goleou o Bahia por 4 a 1 no Canindé, na noite desta sexta-feira, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. E o motivo para isso foi a boa atuação do meia canhoto Cléber. Inspirado, ele marcou o primeiro e o terceiro gol da partida, chegando à artilharia da competição, e fez ainda a jogada do segundo gol. Nem mesmo o pênalti perdido manchou sua apresentação perante os torcedores. "O primeiro gol me deu confiança e fui bem. No pênalti, méritos para o goleiro", explicou Cléber. O resultado determinou a primeira derrota do Bahia na Série B. O time, provisoriamente, é o quinto colocado, com sete pontos. A Portuguesa por enquanto chega à vice-liderança, alcançando o líder Santo André, com nove pontos, mas perdendo no saldo de gols - 8 a 5. Num primeiro tempo bastante agitado, o Bahia começou muito bem, mas quem conseguiu chegar o gol primeiro foi a Portuguesa. Em cobrança de falta da meia-esquerda, Cléber arriscou direto e acabou enganando o goleiro Márcio, aos 20 minutos. Mas o Bahia não se intimidou e alcançou a igualdade cinco minuto mais tarde, com Cícero marcando de cabeça, após cobrança de escanteio. A alegria, no entanto, durou pouco e aos 27 minutos Cléber fez boa jogada pela esquerda e colocou na cabeça de Leonardo, que definiu o placar do primeiro tempo em 2 a 1. O time paulistano voltou para o segundo tempo disposto a garantir a vitória e manteve o bom futebol. Aos 15 minutos o árbitro viu um toque de mão na área do Bahia e marcou pênalti. Na cobrança Cléber, o nome do jogo, converteu sem dificuldades. O mesmo Cléber teve a chance de ampliar aos 25 minutos, em nova penalidade, mas o goleiro Márcio tocou na bola, que bateu na trave. Já nos acréscimos Márcio Silva recebeu a bola num lançamento em profundidade e completou a goleada. Confira a classificação, os resultados e a próxima rodada do Campeonato Brasileiro 2005 - Série B.