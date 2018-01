Cléber comemora salvação do Mogi A vitória sobre o Vila Nova no último domingo garantiu ao Mogi Mirim a permanência no Campeonato Brasileiro da Série B de 2004. Grande parte desta conquista se deve ao atacante Cléber. O jogador, que esteve fora do time por várias rodadas em virtude de contusões, deu o passe para um gol (de Sandro Silva) e ainda fez o outro na vitória por 2 a 0. "O Mogi é o time que me projetou e devo muito a ele. Ajudar neste momento difícil era uma obrigação minha e de todos os jogadores. Nosso objetivo era a classificação, mas infelizmente não deu", afirmou Cléber, que já passou por vários clubes como Portuguesa, Coritiba, Guarani e Avaí. Sem perspectivas na Série B, o Mogi apenas cumpre tabela nas duas últimas rodadas. No próximo domingo, vai a Natal enfrentar o América-RN e encerra sua participação no dia 27, em casa, contra o Caxias.