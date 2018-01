Cléber confia na classificação do Mogi Um dos jogadores mais experientes do Mogi Mirim, o atacante Cléber, de 30 anos, ex-Guarani, Coritiba e Portuguesa, quer assumir a responsabilidade de livrar o time do rebaixamento no Campeonato Brasileiro da Série B. Apesar das dificuldades, o jogador ainda acredita que o time possa conseguir a classificação. ?Sabemos que estamos longe dos oito primeiros, mas temos condições de reverter essa situação. Ainda temos 12 pontos em disputa." O Mogi ocupa a 12ª colocação, com 22 pontos, e se vencer os quatro jogos se garante na próxima fase. Seu próximo jogo será contra o Náutico, dia 9, no Recife.