Cléber, do Bahia, falece aos 31 anos por causa de um angioma

O meio-campista do Esporte Clube Bahia, Cléberson Luciano Frolich, o Cléber, de 31 anos, teve morte cerebral diagnosticada na manhã desta quinta-feira, em Salvador (BA), praticamente dois meses de ser internado, em Natal (RN), vítima de um aneurisma cerebral, causado por causa de uma doença congênita, um angioma, que é detectado apenas através de um exame específico. Cléber teve o acidente vascular em 22 de outubro, um dia depois de ver seu time ser derrotado pelo ABC, da capital potiguar, por 4 a 3. Cléber não atuou no jogo. Depois da constatação da morte cerebral, a família do jogador optou pela doação de órgãos e, conseqüentemente, o desligamento dos aparelhos que o mantinham vivo, decretando, assim, seu falecimento na tarde desta quinta-feira. Amanhã, o corpo deve ser transladado para Novo Hamburgo (RS), onde o jogador nasceu. A direção do Bahia comprometeu-se a arcar com o transporte e com as passagens dos familiares que acompanhavam o jogador. Segundo o vice-presidente médico do Bahia, Marcos Lopes, que acompanhou a evolução clínica do atleta desde o início, o quadro geral de Cléber mantinha-se grave - o jogador nunca saiu do coma depois de sofrer o aneurisma -, mas estável até dez dias atrás, quando o meia foi acometido de uma meningite, no Hospital Espanhol, em Salvador - para onde foi transferido em 31 de outubro. Na tarde de ontem (quarta-feira), Cléber sofreu mais um aneurisma e a equipe médica que o acompanha declarou que seu estado de saúde era crítico. Nascido em 13 de julho de 1976, Cléber era casado e tinha duas filhas pequenas - de 1 e 4 anos. Começou no futebol atuando pelo Começou no futebol jogando no XV de Novembro de Campo Bom (RS). Ainda em gramados gaúchos, jogou por Ulbra, Grêmio e Juventude, depois foi para o Paraná, onde jogou no Toledo e no Coritiba. Em São Paulo, defendeu o Mogi Mirim e a Portuguesa e também tem passagem pelo Brasiliense. Este ano, defendeu o Vitória no Campeonato Baiano, mas depois de ter sido pouco aproveitado pelo então técnico Givanildo Oliveira, foi jogar pelo rival Bahia na Série C do Campeonato Brasileiro. A última partida em que atuou foi em 3 de outubro, na vitória do tricolor baiano sobre o Fast, por 1 a 0, na Fonte Nova. O jogo marcou a classificação do Bahia ao octogonal decisivo da Série C.