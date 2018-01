Cléber é a novidade no time do Mogi O atacante Cléber, ex-Coritiba, Portuguesa e Guarani - será a principal novidade do time do Mogi Mirim na partida contra o Caxias, neste sábado, em Mogi, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série B. O jogador retorna à equipe depois de cumprir suspensão automática no empate (0 x 0) diante do América-RN. Ele vai substituir Sandro Silva, que terá de cumprir suspensão automática. "Nossa intenção é sair de cabeça erguida na Série B e espero poder ajudar o Mogi conquistar isso", disse Cléber. "Como não classificamos, é nossa obrigação vencer esse jogo", reforçou o técnico Jorge Raulli. O Mogi ocupa a 18ª colocação, com 26 pontos, e apenas cumprirá tabela contra o Caxias.