Cléber pode acertar com o Santos O zagueiro Cléber deverá reforçar a equipe do Santos. O jogador foi liberado pelo Cruzeiro para acertar sua transferência para o clube paulista durante o torneio no México, no qual os dois clubes estão disputando. É possível que Cléber volte da excursão como jogador do Santos. Claudiomiro, contratado pelo Grêmio por R$ 1 milhão, despediu-se da Vila Belmiro.