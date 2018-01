Cléber pode estrear contra a Inter O Guarani pode promover a estréia do atacante Cléber no amistoso de amanhã (14), às 16 horas, contra o Internacional-RS, no estádio Beira-Rio. O ex-jogador da Portuguesa de Desportos se apresentou na última terça-feira no estádio Brinco de Ouro e viajou para Criciúma, onde o time estava concentrado. Cléber diz que está preparado para estrear pelo Guarani. "Vinha treinando na Portuguesa e estou em minha melhor forma. Se o Hélio dos Anjos precisar, eu estarei à disposição", disse o jogador, que assinou contrato de um ano. O novo reforço deve entrar em campo no segundo tempo. Este é o terceiro amistoso que o Guarani fará no sul do país. Até agora, a equipe está invicta. Foi um empate em 1 a 1 com Avaí e uma vitória de 4 a 2 sobre o Criciúma. Esta vitória quebrou um jejum de 111 dias de agonia da torcida. Mesmo assim, o técnico Hélio dos Anjos quer que seus jogadores não se empolguem. "Precisamos manter os pés no chão. Esta vitória foi importante, mas tem muita coisa para ser acertada", alertou Hélio dos Anjos. A diretoria confirmou que o zagueiro Sangaletti irá se apresentar na segunda-feira no Brinco de Ouro. Ele deveria ter se apresentado ontem, mas adiou sua vinda por problemas particulares.