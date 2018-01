Cléber reabilita a Lusa no Canindé Mais uma vez com a presença decisiva do meia Cléber, a Portuguesa venceu o Criciúma, por 2 a 0, nesta terça-feira à noite, no Estádio do Canindé, na abertura da décima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O meia fez um gol, de pênalti, e deu passe magistral para outro, marcado por Celsinho. Assim a Lusa se reabilitou de dois tropeços consecutivos, diante do Ituano (4 a 0) e Gama (3 a 2). Com o resultado, a Lusa sobe para o terceiro lugar, com 17 pontos, enquanto o Criciúma está na 18ª colocação, com 10 pontos e ainda ocupando a zona do rebaixamento. "A gente estava precisando desta vitória, porque vínhamos de duas derrotas. Acho até que faltou um pouco mais de tranqüilidade para marcar mais gols", comentou o meia Cléber. Ele tinha razão, porque a Portuguesa dominou o jogo diante de um adversário muito fraco tecnicamente. Com facilidade a Lusa abriu o placar, aos 14 minutos, quando Fabrício foi derrubado dentro da área por Vanderson. O pênalti foi batido com categoria por Cléber: 1 a 0. O jogo esfriou um pouco no segundo tempo em matéria de chances de gol, mas ficou mais faltoso e cheio de passes errados. Mesmo sem criatividade no meio-campo, o Criciúma conseguia chegar com perigo nas bolas paradas. Mas Cléber estava inspirado e aos 32 minutos, ele lançou com precisão para Celsinho driblar o goleiro Roberto e fazer 2 a 0 para a Lusa. Na próxima terça-feira, a Portuguesa volta a campo, quando enfrenta o Caxias, em Caxias do Sul. No dia 2 de julho, o Criciúma recebe o Bahia.