Cleber Santana agradece homenagem da esposa com gol Autor do terceiro gol na vitória do Santos sobre o São Caetano, por 3 a 0, neste sábado, o meia Cléber Santana foi homenageado pela esposa, Rosângela. Ela levou uma faixa à Vila Belmiro, com a inscrição "Cleber Santana - Amor eterno. Com carinho, sua esposa Rosângela." "Fico feliz e grato a minha esposa, pelo amor que ela sente por mim. Dedico o gol que marquei hoje à ela", disse o jogador, que se diz satisfeito com o ambiente na Vila. "Estou feliz aqui no Santos e contente por ter recusado outras propostas. Espero ficar por mais umas duas ou três temporadas." O Santos estréia na Copa Libertadores da América no próximo dia 31, contra o Blooming (Bolívia). Este será o primeiro jogo de Cléber Santana no torneio sul-americano. "É uma competição difícil, esta é a minha primeira Libertadores e estou animado para jogar." Fabiano acredita que agora vai Para o atacante Fabiano, o gol marcado neste sábado foi reflexo do trabalho que está sendo pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, desde que se recuperou das lesões e cirurgias. "Esse tempo que eu fiquei parado conta muito. Perdi ritmo, tempo de bola. Só tenho a agradecer o apoio que o professor Luxemburgo tem me dado. Estou ainda me readaptando e acredito que, com o decorrer dos jogos, vou estar bem melhor." Atualizado às 22h23