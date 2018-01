Cléber Santana ainda sonha com a artilharia do Paulistão O meia Cléber Santana, do Santos, não se abateu com as vaias e o pênalti perdido diante do Bragantino, na semifinal do Campeonato Paulista, e diz que vai continuar perseguindo a artilharia do campeonato. "É claro que a gente pensa na artilharia", admitiu, após o treino no CT Rei Pelé. "O objetivo maior é o título, o bicampeonato, mas se eu conseguir ser o artilheiro, melhor ainda." Cléber Santana é o goleador do Santos na competição, com 11 gols. À frente dele está Somália, do São Caetano, rival da decisão, com 12 gols - o mesmo que Edmundo e Finazzi, dos eliminados Palmeiras e São Caetano. Embora tenha perdido quatro pênaltis neste ano - dois no Estadual e dois na Copa Libertadores - Cléber Santana disse que vai continuar cobrando as penalidades máximas. "Eu treino vários tipos de cobrança e não posso me abater por ter perdido um", disse. E garante que conta com o apoio dos companheiros. "No jogo contra o Bragantino, os companheiros me deram força no intervalo, me incentivaram muito." O meia disse ainda que sua vontade é continuar no Santos por mais dois anos. "Conversei com meu procurador (Teo Fonseca), ele disse que o Santos tem vontade de renovar meu contrato por mais dois anos e comprar 30% do meu passe." Provocação ao São Paulo Assim como Antônio Carlos fez na quarta-feira, Cléber Santana também cutucou o rival São Paulo. Carlos Augusto Barros e Silva, o Leco, diretor de Futebol do time tricolor, havia ironizado as reclamações do Santos sobre a drenagem do Morumbi. "Isso é desculpa de quem não está jogando bem", disse Leco. Cléber Santana respondeu: "Não estamos jogando bem, mas estamos na final do campeonato." Na quarta-feira, Antônio Carlos também havia citado o São Paulo. Quando perguntado sobre os motivos de o time não ter levado nenhum cartão vermelho na temporada, o zagueiro falou: "Deve ser porque o nosso técnico manda bater, como andaram dizendo", disse, em clara referência ao são-paulino Leandro.