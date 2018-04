Cléber Santana comemora acerto com o São Paulo

O volante Cléber Santana revelou nesta segunda-feira estar ''realmente muito feliz'' após acertar com o São Paulo. O jogador fez ainda questão de elogiar a estrutura do clube e garantiu que o desejo em atuar pela equipe era antigo.

Veja também:

São Paulo vence Santos nos pênaltis e é campeão da Copa SP

Depois do título, São Paulo nega crise na categoria de base

São Paulo diz que não fará loucuras para repatriar Cicinho

"Estou realmente muito feliz. Sempre tive o desejo de jogar pelo São Paulo pela estrutura que o clube tem e pela qualidade de seus profissionais. Houve algumas possibilidades anteriores, mas o negócio nunca dava certo; felizmente, dessa vez tudo se resolveu", afirmou Cléber Santana.

Depois de acertar a rescisão com o Atlético de Madrid, o volante quer se apresentar o quanto antes no seu novo clube. "Acertei agora à tarde minha rescisão de contrato com o Atlético e agora só preciso arrumar minhas coisas e voar de volta para o Brasil, para me integrar o mais rápido possível ao elenco", declarou.

O São Paulo comprou 50% dos direitos do jogador - o valor não foi revelado - e fechou um contrato de três anos. Quando chegar a São Paulo, Cléber Santana fará os exames médicos.