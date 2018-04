Cléber Santana quer mais oportunidades no Atlético de Madrid

O meio-campo brasileiro Cléber Santana pediu, nesta quarta-feira, mais oportunidades no Atlético de Madrid, pois afirmou que não consegue mostrar seu futebol sem uma regularidade de partidas. Até agora, o ex-jogador do Santos só disputou 14 minutos pelo Campeonato Espanhol, na goleada de 4 a 0 sobre o Zaragoza. Por outro lado, ele disputou os últimos quatro jogos da Copa da Uefa como titular. Como Raúl García está machucado, ele pode começar jogando contra o Almería, pelo Espanhol, no próximo domingo. "Estou trabalhando para poder jogar e, se tiver chance, estou à disposição do treinador. Caso fique no banco, respeitarei a decisão dele, mas não aceito. Espero ter mais oportunidades, pois é difícil para mim não estar jogando", explicou o meia em entrevista coletiva. "Todo jogador sempre quer atuar para poder demonstrar seu potencial. Quero ter uma seqüência de quatro ou cinco partidas para mostrar minha qualidade", afirmou. O meia também defendeu o setor defensivo do Atlético, muito criticado por suas falhas: "Todos somos seres humanos. Eles foram muito bem, com quatro ou cinco partidas vencendo e sem levar gols", encerrou.